Pinbar Detector - indicatore per MetaTrader 5
Features:
-
Detects Upward (Bullish) and Downward (Bearish) Pinbars.
-
Customizable parameters for pinbar structure and detection logic.
-
Displays pinbars with colored arrows (lime for upward, red for downward).
-
Supports pop-up alerts and push notifications
-
Usage:
Apply to any chart timeframe. Modify input parameters to fine-tune pinbar detection or enable alerts for real-time notifications.
