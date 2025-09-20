CodeBaseSezioni
Pinbar Detector - indicatore per MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Features:

  • Detects Upward (Bullish) and Downward (Bearish) Pinbars.

  • Customizable parameters for pinbar structure and detection logic.

  • Displays pinbars with colored arrows (lime for upward, red for downward).

  • Supports pop-up alerts and push notifications




Usage:
Apply to any chart timeframe. Modify input parameters to fine-tune pinbar detection or enable alerts for real-time notifications. 

