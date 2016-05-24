私たちのファンページに参加してください
IncGUIライブラリの新しいCCalendarInputBox制御要素は、日付および/または時間の入力のために設計されています。
CCalendarInputBox 制御要素は、日時入力、日付入力、時間入力の異なるモードで使用することができます。
時間は分または秒（任意）まで入力できます。日時は、さらに、縦線を再配置することによって示すことができます。通常の状態ではこの要素はボタンのついたテキストフィールドです。ボタンが押されるとタブが開かれます。
次の図は番号の制御要素を持つタブを示します。
CCalendarInput 制御要素のタブ
- 年変更ボタン
- 月選択リスト
- 前月ボタン
- 来月ボタン
- 曜日を持つデータ文字列
- （現在の月の日に比べて、より暗い背景色を有する）前月の日
- 現在の月の日現在の月とは選択された年（1）の選択された月（2）を意味します。
- 選択された日
- 実際の現在の日
- 来月の日
- 実際の現在日付設定ボタン
- 実際の現在時刻設定ボタン
- 実際の現在日付
- 時刻の選択
- 実際の現在時刻
- 日付/時間を表示するための垂直線の有効化
- 新しい日時を実装せずにタブを閉じます
- 新しい日時を実装してタブを閉じます
制御要素の適応はinit（）メソッドの呼び出しから開始し、メソッドの呼び出しには以下のパラメータが使われます。
- string aName="CCalendar" - 制御要素の名前
- bool aDate=true - 日付入力が使用された場合
- bool aTime=true - 時刻入力が使用された場合
- bool aSeconds=true - 秒までの時刻
- bool aLine=true - 縦線が（日付/時刻入力に加えて）有効になっている場合
- int aTimeMode=0 - 現在時刻の種類：0 - 端末の時刻、2 - ローカル時刻（上記の数のポジション13と15で表示された日時）
- string aCaption - 制御要素の近くのラベルテキスト
現在値はValueDateTime() （datetime形式）とValueString() （文字列形式）を使用して受信されます。タイムプログラムのセットはSetValueDateTime() メソッドを使用して実行されます。
異なるモード（日付/時刻の入力）の制御要素は表示された値の長さに対応する異なる幅を持ちますが幅はSetWidth()メソッドを使用して変更することができます。制御要素はCCalendar（独立しては使用されない）とCCalendarInputBoxクラスとして実行されます。両クラスは添付されたIncGUI_v4.mqhファイルに追加されます。
また、doxygenで作成されたIncGUIv4mqh.chmファイル（IncGUI_v4.mqhライブラリのマニュアル）と制御要素適応の例を持つeIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5エキスパートアドバイザーがここで添付されています。
