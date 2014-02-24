加入我们粉丝页
CCalendarInputBox - MetaTrader 5程序库
IncGUI库的新CCalendarInputBox控件元素可以用来进行日期或者时间的输入。
CCalendarInputBox控件元素有三种使用模式：日期时间输入，日期输入，时间输入。
时间可以精确到分或者秒（可选）。日期时间可以通过额外的竖线显示。在正常状态下该元素事和按钮组合在一起的文本输入框。当按钮被点击Tab就会被打开显示。
拥有数字控件元素的tab如下图显示。
拥有CCalendarInput控件元素的tab
- 年选择按钮;
- 月选择列表;
- 上个月选择按钮;
- 下个月选择按钮;
- 星期名称;
- 上个月的日期 (相对当前月的日期显示的背景较暗);
- 当前月的日期. 当前月的意思是选定的年和月;
- 选定的日期;
- 实际当前日期;
- 下个月的日期;
- 实际当前日期设置;
- 实际当前时间设置;
- 实际当前日期;
- 时间选择;
- 实际当前时间;
- 采用竖线显示日期时间;
- 关闭tab而不采用新的时间日期;
- 关闭tab并采用新的时间日期.
控制元素程序从Init()函数调用开始，以下是该函数被调用时输入的参数：
- string aName="CCalendar" - 控制元素名称;
- bool aDate=true - 输入日期是否被采用;
- bool aTime=true - 输入时间是否被采用;
- bool aSeconds=true - 时间是否精确到秒;
- bool aLine=true - 是否显示竖线 (除输入日期和/或时间以外的功能);
- int aTimeMode=0 - 当前时间模式: 0 - 终端时间, 2 - 本地时间 (时间和日期显示在上图的13和15位置);
- string aCaption - 控制元素附近的文本
当前值可以通过调用ValueDateTime()(datetime类型入参)以及函数ValueString()(string类型入参)得到。 通过调用SetValueDateTime()方法设置时间程序。
采用不同模式(date/time 输入)控制元素根据显示的值的长度显示不同的宽度，但是宽度可通过调用SetWidth()函数来改变。控制元素像CCalendar(非独立使用)以及CCalendarInputBox类一样来被执行. 2个类也已经加入到IncGUI_v4.mqh文件中(见附件)。
此外，IncGUIv4mqh.chm文件(IncGUI_v4.mqh库的文档)请参考doxygen 而eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5专家顾问程序采用了控制元素示，作为示例也在这里附上。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/542
