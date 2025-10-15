私たちのファンページに参加してください
Hacking objects in an EX5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードは、ソースコードを持たずにインジケータのオブジェクトを変更する方法を示しています。バッファを使用せず、オブジェクトのみを使用しているインジケータもあります。iCustomで入力を変更できれば簡単ですが、これはインジケータがバッファを使って要素を描画している場合にのみ可能です。インジケータがオブジェクトしか使用していない場合はどうでしょうか？
デモでは、「PZ Multidiagonals MT5」というMT5用のフリーマーケットインジケータを使用します。このコードをそのままテストする前に、マーケットからこのインディケータをインストールする必要があります。
オブジェクトの操作を開始するには、オブジェクトのプレフィックス名が必要です。関数 LogChartObjectNames() を作成し、インジケータに存在するオブジェクトの名前をすべて記録します。
その後、ModifyChartObjects() 関数を使用してオブジェクトを操作します。プレフィックス名(これは、説明的なオブジェクト名の先頭部分でなければなりません)と、特定のオブジェクトについて、どれだけのオブジェクトを変更しないか、あるいは「割愛」するかを渡すための整数です。
PZ Multidiagonals インジケータはトレンド・インジケータで、トレンド・ラインを自動 的に描画しますが、少しやり過ぎです。デフォルトのプリセットはこんな感じです：
データ・ウィンドウから、このインジケーターでバッファが使用されていないことがわかります。すべてオブジェクトで構成されています。
クリーンなチャートからスタートし、このインジケータ「Hacking Objects.mq5」を読み込むと、トレンドラインの多くを削除し、入力にアクセスするのではなく、オブジェクトをハックすることで最も関連性の高いものを残していることがわかります：
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50895
