記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SL-TP Values - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 79
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インジケータは、定義されたストップロスとテイクプロフィットの値を入金通貨で表示します。https://www.mql5.com/ja/code/19479。
注：単純計算による概算値であり、委託手数料は考慮されていません。
Risk reward box
このインジケータは、古いローソク足の高値、安値に基づいて、開いたチャートに自動的にリスク/リワードボックスを作成します。 サイズや価格をドラッグして簡単に変更することができます。DPO - MA modified
主なポイントは、MA曲線が水平線に変化し、DPO曲線が終値からゼロ水準またはMA曲線までの距離を表すことである。
ZigZag auto Fibo
このインディケータは、ジグザグ・インディケータを基礎として、フィボナッチ・リトレースメントを描画するように設計されている。ZZボラティリティ
もうひとつのジグザグジグザグ