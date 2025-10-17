コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SL-TP Values - MetaTrader 5のためのインディケータ

Livio Alves | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
79
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
インジケータは、定義されたストップロスとテイクプロフィットの値を入金通貨で表示します。https://www.mql5.com/ja/code/19479

：単純計算による概算値であり、委託手数料は考慮されていません。

SL値とTP値



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50653

