ZigZag auto Fibo - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、ZigZagインジケーターをベースとして、フィボナッチリトレースメントを描画するように設計されています。 このメタトレーダー4のコード https://www.mql5.com/ja/code/18078 から変換しました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50652
