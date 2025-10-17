インジケータは、定義されたストップロスとテイクプロフィットの値を入金通貨で表示します。 注：単純な計算に基づいて推定値を計算し、ブローカー手数料は考慮されていません。

このインジケータは、古いローソク足の高値、安値に基づいて、開いたチャートに自動的にリスク/リワードボックスを作成します。 サイズや価格をドラッグして簡単に変更することができます。