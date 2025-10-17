거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
SL-TP Values - MetaTrader 5용 지표
표시기는 정의된 손절매 및/또는 테이크프로핏의 값을 입금 통화로 표시합니다. https://www.mql5.com/ko/code/19479 에서 변환
참고: 단순 계산을 통해 예상 가치를 계산하며 중개 수수료는 고려하지 않습니다.
