Этот индикатор автоматически создает на всех открытых графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.

Основным моментом является изменение кривой MA на горизонтальную линию, а кривая DPO представляет собой расстояние от цены закрытия до нулевого уровня или кривой MA