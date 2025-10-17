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SL-TP Values - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает значение установленных стоп-лосса и тейк-профита в валюте депозита. Конвертировано с https://www.mql5.com/ru/code/19479
Примечание: Вычисляет оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50653
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