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Индикаторы

SL-TP Values - индикатор для MetaTrader 5

Livio Alves
Livio Alves

Livio Alves

5 кодов 11 комментариев
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(11)
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Индикатор отображает значение установленных стоп-лосса и тейк-профита в валюте депозита. Конвертировано с https://www.mql5.com/ru/code/19479

Примечание: Вычисляет оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.

ЗНАЧЕНИЯ SL И TP



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50653

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