SL-TP Values - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt den Wert des definierten Stop-Loss und oder Take-Profit in der Depotwährung an. Umgerechnet von https://www.mql5.com/de/code/19479
Hinweis: Der Indikator berechnet einen geschätzten Wert auf der Grundlage einer einfachen Berechnung und berücksichtigt keine Maklerprovisionen.
