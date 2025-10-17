CodeBaseSections
Indicateurs

SL-TP Values - indicateur pour MetaTrader 5

Livio Alves
Vues:
70
Note:
(11)
Publié:
Publié:
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'indicateur affiche la valeur du stop loss et/ou du take profit défini dans la devise de dépôt. Converti à partir de https://www.mql5.com/fr/code/19479

Note: Il calcule une valeur estimée basée sur un calcul simple et ne prend pas en compte les commissions de courtage.

VALEURS SL ET TP



Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50653

