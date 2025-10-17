Rejoignez notre page de fans
SL-TP Values - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur affiche la valeur du stop loss et/ou du take profit défini dans la devise de dépôt. Converti à partir de https://www.mql5.com/fr/code/19479
Note: Il calcule une valeur estimée basée sur un calcul simple et ne prend pas en compte les commissions de courtage.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50653
