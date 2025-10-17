Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
SL-TP Values - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore visualizza il valore dello stop loss o del take profit definito nella valuta di deposito. Convertito da https://www.mql5.com/it/code/19479
Nota: calcola un valore stimato sulla base di un semplice calcolo e non tiene conto delle commissioni di intermediazione.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50653
Un ventaglio di cento medie mobili XMA con la possibilità di modificare il numero di linee sul grafico e di selezionare uno dei dieci metodi di mediazione.array IncCCIOnArray
La classe CCCIOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Commodity Channel Index (CCI) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Questo indicatore è stato progettato per tracciare un ritracciamento di Fibonacci, utilizzando come base l'indicatore ZigZag.Indicator loader for strategy testing
A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester