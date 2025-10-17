CodeBaseSezioni
SL-TP Values - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore visualizza il valore dello stop loss o del take profit definito nella valuta di deposito. Convertito da https://www.mql5.com/it/code/19479

Nota: calcola un valore stimato sulla base di un semplice calcolo e non tiene conto delle commissioni di intermediazione.

VALORI SL E TP



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50653

