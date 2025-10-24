거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Linear Regression Line (apply to) - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
모든 지표가 MT5에서 설계/허용하는 옵션을 통해 다른 지표 데이터에 적용할 수 있는 옵션을 갖기에 적합한 것은 아닙니다. 선형 회귀선 (여기에 게시 된 "단순"가격을 사용하는 원본 : 선형 회 귀선)이 적합한 선형 회귀선입니다.
회귀 채널을 객체로 가지고 있지만 새로운 막대가 형성되는 것을 따르려면 지속적으로 조정해야합니다. 따라서 : 다음은 다른 지표에 적용 할 수있는 버전입니다.
추신 : 예제에는 표시되지 않지만 회귀 선의 기울기에 따라 선의 색상이 변경됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50504
