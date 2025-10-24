CodeBaseSezioni
Linear Regression Line (apply to) - indicatore per MetaTrader 5

Non tutti gli indicatori sono adatti ad avere un'opzione da applicare ai dati di un altro indicatore tramite le opzioni progettate/consentite di mt5. La linea di regressione lineare (originale che utilizza i prezzi "semplici" postato qui: Linea di regressione lineare) è uno di quelli adatti.

Abbiamo un canale di regressione come oggetto, ma deve essere costantemente regolato se vogliamo che segua la formazione di nuove barre. Quindi: ecco la versione che può essere applicata ad un altro o ad altri indicatori.


PS: gli esempi non lo mostrano, ma il colore delle linee cambia a seconda della pendenza della linea di regressione.



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50504

