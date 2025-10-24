Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Linear Regression Line (apply to) - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 68
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Tous les indicateurs ne sont pas adaptés pour avoir une option à appliquer aux données d'un autre indicateur via les options conçues/autorisées de mt5. La ligne de régression linéaire (l'original qui utilise les prix "simples" est posté ici : Linear Regression line) est l'une de ces options.
Nous avons le canal de régression comme objet, mais il doit être constamment ajusté si nous voulons qu'il suive les nouvelles barres qui se forment. D'où : voici la version qui peut être appliquée à un ou plusieurs autres indicateurs.
PS : les exemples ne le montrent pas, mais la couleur des lignes change en fonction de la pente de la ligne de régression.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50504
ZigZag construit par des fractales. Grâce à l'utilisation de fractales, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le Zigzag standard.XdinMA
Moyenne mobile obtenue par la combinaison algébrique la plus simple de deux autres moyennes mobiles de périodes différentes.
Ligne de régression linéaireSignal 3D_Oscillateur_HTF
L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous forme de messages textuels avec une indication en couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.