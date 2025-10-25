WaveWeisBarForce 是基于魏氏波浪逻辑的自定义指标。它将成交量累积成方向性波浪（看涨或看跌），并以柱状图的形式显示，同时显示强度级别。 看涨波浪：4 级绿色，从浅到深。 看跌波浪：4 级红色，从浅到红。 WaveMax（白色）：显示每个波浪内成交量最高的柱状图。 WaveClimax（黄色）：突出显示各波浪的累积成交量记录。 该指标可帮助交易者通过成交量累积和波浪强度直观地了解市场压力，改善日内和波段分析。

线性回归线