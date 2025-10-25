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Linear Regression Slope - MetaTrader 5脚本
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该指标使用的计算方法详见此处：线性回归值。请查看该帖子了解更多详情
上述链接中的相同函数用于计算线性回归的斜率
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50495
波浪魏斯酒吧力量
WaveWeisBarForce 是基于魏氏波浪逻辑的自定义指标。它将成交量累积成方向性波浪（看涨或看跌），并以柱状图的形式显示，同时显示强度级别。 看涨波浪：4 级绿色，从浅到深。 看跌波浪：4 级红色，从浅到红。 WaveMax（白色）：显示每个波浪内成交量最高的柱状图。 WaveClimax（黄色）：突出显示各波浪的累积成交量记录。 该指标可帮助交易者通过成交量累积和波浪强度直观地了解市场压力，改善日内和波段分析。Linear Regression Line
线性回归线
Close All Orders
CloseAllOrders 是一款功能强大、用户友好的智能交易系统，旨在简化 MetaTrader 5 中的交易管理。通过直接在图表上显示的直观按钮界面，只需点击一下，您就可以立即关闭所有市场仓位和挂单。Linear Regression Value
线性回归值指标