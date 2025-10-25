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Linear Regression Slope - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор использует метод расчета, подробно описанный здесь: Linear Regression Value. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим постом для получения более подробной информации
Для расчета наклона линейной регрессии используется та же функция из ссылки выше
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50495
WaveWeisBarForce - это пользовательский индикатор, основанный на логике волн Вайса. Он накапливает объем в направленные волны (бычьи или медвежьи) и отображает их в виде гистограмм с уровнями интенсивности. Бычьи волны: 4 уровня зеленого, от светлого до светлого. Медвежьи волны: 4 уровня красного, от светлого до красного. WaveMax (белый): показывает бар с наибольшим объемом внутри каждой волны. WaveClimax (желтый): выделяет рекордный накопленный объем по волнам. Этот индикатор помогает трейдерам визуализировать давление рынка по накоплению объема и интенсивности волн, улучшая внутридневной и свинговый анализ.Linear Regression Line
Линия линейной регрессии
Скрипт предоставляет набор функций создания всех стандартных графических объектов для использования в своих разработках. Функции, представленные в скрипте, можно использовать "как есть", или доработать под свои требования.Close All Orders
CloseAllOrders - это мощный и удобный советник, созданный для упрощения управления торговлей в MetaTrader 5. С помощью интуитивно понятного кнопочного интерфейса прямо на вашем графике вы можете мгновенно закрыть все рыночные позиции и отложенные ордера одним щелчком мыши.