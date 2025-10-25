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Индикаторы

Linear Regression Slope - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Этот индикатор использует метод расчета, подробно описанный здесь: Linear Regression Value. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим постом для получения более подробной информации

Для расчета наклона линейной регрессии используется та же функция из ссылки выше



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50495

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Linear Regression Line Linear Regression Line

Линия линейной регрессии

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