WaveWeisBarForce è un indicatore personalizzato basato sulla logica delle onde di Weis. Accumula il volume in onde direzionali (rialziste o ribassiste) e le visualizza come istogrammi con livelli di intensità. Onde rialziste: 4 livelli di verde, da chiaro a Lime. Onde ribassiste: 4 livelli di rosso, da chiaro a rosso. WaveMax (bianco): mostra la barra con il volume più alto all'interno di ogni onda. WaveClimax (giallo): evidenzia il volume record accumulato tra le onde. Questo indicatore aiuta i trader a visualizzare la pressione del mercato in base all'accumulo di volume e all'intensità delle onde, migliorando l'analisi intraday e swing.

La classe CCHOOnArray è progettata per calcolare l'indicatore Chaikin Volatility (CHV) mediante buffer di indicatori.