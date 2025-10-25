CodeBaseSezioni
Indicatori

Linear Regression Slope - indicatore per MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Questo indicatore utilizza il metodo di calcolo descritto in dettaglio qui: Linear Regression Value. Si prega di consultare questo post per maggiori dettagli

Per calcolare la pendenza della regressione lineare si utilizza la stessa funzione del link sopra riportato



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50495

