Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Linear Regression Slope - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 51
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cet indicateur utilise la méthode de calcul décrite en détail ici : Linear Regression Value. Veuillez consulter cet article pour plus de détails
La même fonction du lien ci-dessus est utilisée pour calculer la pente de la régression linéaire.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50495
WaveWeisBarForce est un indicateur personnalisé basé sur la logique des vagues de Weis. Il accumule le volume en vagues directionnelles (haussières ou baissières) et les affiche sous forme d'histogrammes avec des niveaux d'intensité. Vagues haussières : 4 niveaux de vert, de clair à Chaux. Vagues baissières : 4 niveaux de rouge, de clair à Rouge. WaveMax (blanc) : montre la barre avec le volume le plus élevé à l'intérieur de chaque vague. WaveClimax (jaune) : met en évidence le volume accumulé record à travers les vagues. Cet indicateur aide les traders à visualiser la pression du marché par l'accumulation du volume et l'intensité des vagues, améliorant ainsi l'analyse intraday et swing.IncCHVOnArray
La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Chaikin Volatility (CHV) par tampons d'indicateurs.
L'indicateur construit des fractales à partir d'une autre période plus large sur le graphique actuel en se basant sur les données de l'indicateur Fine_Fractals.Signal Heiken_Ashi_lissé_HTF
L'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. La tendance est définie à l'aide de l'indicateur Heiken_Ashi_Smoothed.