WaveWeisBarForce est un indicateur personnalisé basé sur la logique des vagues de Weis. Il accumule le volume en vagues directionnelles (haussières ou baissières) et les affiche sous forme d'histogrammes avec des niveaux d'intensité. Vagues haussières : 4 niveaux de vert, de clair à Chaux. Vagues baissières : 4 niveaux de rouge, de clair à Rouge. WaveMax (blanc) : montre la barre avec le volume le plus élevé à l'intérieur de chaque vague. WaveClimax (jaune) : met en évidence le volume accumulé record à travers les vagues. Cet indicateur aide les traders à visualiser la pression du marché par l'accumulation du volume et l'intensité des vagues, améliorant ainsi l'analyse intraday et swing.

La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Chaikin Volatility (CHV) par tampons d'indicateurs.