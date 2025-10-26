Rejoignez notre page de fans
Linear Regression Value - indicateur pour MetaTrader 5
Au "bon vieux temps", les codeurs essayaient d'optimiser tout le code qui pouvait l'être. L'un de ces exemples était l'optimisation du calcul de la régression de Liner. Le codeur qui codait sous le nom de "mathemat" (si je me souviens bien, si je me trompe, corrigez-moi) a trouvé une formule simplifiée pour la valeur de la régression linéaire : 3*lwma - 2*sma
Et, comme le lwma et le sma peuvent être optimisés dans un mode dit "loop less", cette formule a été adoptée comme étant la meilleure façon de la calculer et elle produit des valeurs correctes. Mais ce calcul manque de ce que le calcul "normal" de la valeur de la régression linéaire a comme valeurs intermédiaires :
- l'ordonnée à l'origine de la régression linéaire
- et la pente de la ligne de régression linéaire
Voici donc une autre façon de calculer la régression linéaire (optimale : elle utilise le mode "loop less"), mais qui possède à la fois l'ordonnée à l'origine et la pente.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50492
