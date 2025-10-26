Au "bon vieux temps", les codeurs essayaient d'optimiser tout le code qui pouvait l'être. L'un de ces exemples était l'optimisation du calcul de la régression de Liner. Le codeur qui codait sous le nom de "mathemat" (si je me souviens bien, si je me trompe, corrigez-moi) a trouvé une formule simplifiée pour la valeur de la régression linéaire : 3*lwma - 2*sma

Et, comme le lwma et le sma peuvent être optimisés dans un mode dit "loop less", cette formule a été adoptée comme étant la meilleure façon de la calculer et elle produit des valeurs correctes. Mais ce calcul manque de ce que le calcul "normal" de la valeur de la régression linéaire a comme valeurs intermédiaires :

l'ordonnée à l'origine de la régression linéaire

et la pente de la ligne de régression linéaire

Voici donc une autre façon de calculer la régression linéaire (optimale : elle utilise le mode "loop less"), mais qui possède à la fois l'ordonnée à l'origine et la pente.






