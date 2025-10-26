在 "美好的过去"，编码员试图优化所有可以优化的代码。其中一个例子就是优化 Liner 回归计算。编码员 "mathematics"（如果我没记错的话，如果我说错了，请纠正我）提出了一个简化的线性回归值公式：3*lwma - 2*sma

由于 lwma 和 sma 都可以优化为所谓的 "少循环模式"，因此它被当作最佳计算方法，并产生了正确的值。但这种计算方法缺少 "正常 "线性回归值计算所需的中间值：

线性回归截距

和线性回归线的斜率



