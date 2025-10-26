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Linear Regression Value - MetaTrader 5脚本
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在 "美好的过去"，编码员试图优化所有可以优化的代码。其中一个例子就是优化 Liner 回归计算。编码员 "mathematics"（如果我没记错的话，如果我说错了，请纠正我）提出了一个简化的线性回归值公式：3*lwma - 2*sma
由于 lwma 和 sma 都可以优化为所谓的 "少循环模式"，因此它被当作最佳计算方法，并产生了正确的值。但这种计算方法缺少 "正常 "线性回归值计算所需的中间值：
- 线性回归截距
- 和线性回归线的斜率
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50492
Close All Orders
CloseAllOrders 是一款功能强大、用户友好的智能交易系统，旨在简化 MetaTrader 5 中的交易管理。通过直接在图表上显示的直观按钮界面，只需点击一下，您就可以立即关闭所有市场仓位和挂单。Linear Regression Slope
线性回归斜率
3 way Aroon value calculation
展示不同的阿罗恩数值计算方法Tick RSI Adaptive
基于刻度计算的 RSI 自适应指标