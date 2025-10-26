Ai "bei tempi" i codificatori cercavano di ottimizzare tutto il codice che poteva essere ottimizzato. Uno di questi esempi era l'ottimizzazione del calcolo della regressione di linea. Il coder che codificava con il nome di "mathemat" (se ricordo bene, se mi sbaglio vi prego di correggermi) propose una formula semplificata per il valore della regressione lineare: 3*lwma - 2*sma

E, poiché sia lwma che sma possono essere ottimizzati in una cosiddetta "modalità loop less", è stata adottata come metodo di calcolo ottimale e produce valori corretti. Ma questo calcolo manca di ciò che il "normale" calcolo del valore di regressione lineare ha come valori intermedi:

l'intercetta della regressione lineare

e la pendenza della retta di regressione lineare

Ecco quindi un modo diverso di calcolare la regressione lineare (ottimale: utilizza la cosiddetta "modalità loop less"), ma che ha sia l'intercetta che la pendenza





