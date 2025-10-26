"옛날"의 코더들은 최적화할 수 있는 모든 코드를 최적화하려고 노력했습니다. 그러한 예 중 하나가 라이너 회귀 계산의 최적화였습니다. "mathemat"이라는 이름으로 코딩하던 코더(제 기억이 맞다면, 제가 틀렸다면 정정해주세요)는 선형 회귀 값에 대한 단순화된 공식인 3*lwma - 2*sma를 생각해 냈습니다.

그리고 lwma와 sma 모두 소위 "루프 덜 모드"로 최적화 할 수 있기 때문에이를 계산하는 최적의 방법으로 채택되었으며 올바른 값을 생성합니다. 그러나 이 계산에는 "일반" 선형 회귀 값 계산에 중간 값으로 사용되는 값이 없습니다:

선형 회귀 절편

와 선형 회귀 선의 기울기라는 중간 값이 없습니다.

따라서 다음은 선형 회귀를 계산하는 한 가지 다른 방법(최적: 소위 "루프가 적은 모드" 사용)이지만 절편과 기울기가 모두 있는 계산 방법입니다.





