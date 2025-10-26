당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Linear Regression Value - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 2
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
"옛날"의 코더들은 최적화할 수 있는 모든 코드를 최적화하려고 노력했습니다. 그러한 예 중 하나가 라이너 회귀 계산의 최적화였습니다. "mathemat"이라는 이름으로 코딩하던 코더(제 기억이 맞다면, 제가 틀렸다면 정정해주세요)는 선형 회귀 값에 대한 단순화된 공식인 3*lwma - 2*sma를 생각해 냈습니다.
그리고 lwma와 sma 모두 소위 "루프 덜 모드"로 최적화 할 수 있기 때문에이를 계산하는 최적의 방법으로 채택되었으며 올바른 값을 생성합니다. 그러나 이 계산에는 "일반" 선형 회귀 값 계산에 중간 값으로 사용되는 값이 없습니다:
- 선형 회귀 절편
- 와 선형 회귀 선의 기울기라는 중간 값이 없습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50492
CloseAllOrders는 메타트레이더 5에서 거래 관리를 간소화하도록 설계된 강력하고 사용자 친화적인 전문가 어드바이저입니다. 차트에 직관적인 버튼 인터페이스가 있어 클릭 한 번으로 모든 시장가 포지션과 지정가 주문을 즉시 청산할 수 있습니다.다른 더 큰 기간의 프랙탈에 지그재그로 표시하기
지그재그, VininI_FractalsTrend 인디케이터의 데이터를 기반으로 다른 더 큰 기간의 프랙탈로 만든 차트입니다.
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.