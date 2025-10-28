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我正在检查这个函数/指标是否作为独立函数/指标存在，因为没有找到，所以就在这里了
The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.
RMS 也称为二次平均值 （ 用 𝑀 2 表示）
如果要使用它，您需要知道什么：
我曾看到过将二次均值作为移动平均线来实现，但似乎人们忘记了将它与其他一些平均线进行比较。
当应用于总是等于或大于 0 的数值集时，RMS 或二次均值等同于 SMA（简单移动平均）。
只要有一个负值，结果就会出错（这只是计算公式的结果），因此它不能用作没有上述限制的普通移动平均线。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50398
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