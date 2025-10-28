我正在检查这个函数/指标是否作为独立函数/指标存在，因为没有找到，所以就在这里了

RMS 也称为 二次平均值 （ 用 𝑀 2 表示）

如果要使用它，您需要知道什么：

我曾看到过将二次均值作为移动平均线来实现，但似乎人们忘记了将它与其他一些平均线进行比较。

当应用于总是等于或大于 0 的数值集时，RMS 或二次均值等同于 SMA（简单移动平均）。

只要有一个负值，结果就会出错（这只是计算公式的结果），因此它不能用作没有上述限制的普通移动平均线。



