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Индикаторы

Root Mean Square - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Я проверял, существует ли эта функция/показатель как отдельная, и поскольку я ее не нашел, вот она

The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.

RMS также известен какквадратичное среднее ( обозначается 𝑀 2 ).

Что нужно знать, если вы хотите его использовать:

Я видел реализацию Quadratic Mean в качестве скользящего среднего, но, похоже, люди забыли сравнить его с некоторыми другими средними.

RMS или Quadratic Mean равно SMA (Simple Moving Average), когда применяется к набору значений, которые всегда равны или больше 0.

Как только появляется хотя бы одно отрицательное значение, результат будет неверным (это просто следствие формулы, используемой для расчета), поэтому его нельзя использовать как обычные скользящие средние, которые не имеют описанного ограничения




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50398

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