Je vérifiais si celle-ci existait en tant que fonction/indicateur autonome et comme je ne l'ai pas trouvée, la voici

The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering. Le RMS est également connu sous le nom demoyenne quadratique ( noté 𝑀 2 ).

Ce que vous devez savoir si vous voulez l'utiliser :

J'ai vu des implémentations de la moyenne quadratique en tant que moyenne mobile, mais il semble que les gens aient oublié de la comparer à d'autres moyennes. La moyenne quadratique est égale à la moyenne mobile simple (SMA) lorsqu'elle est appliquée à un ensemble de valeurs toujours supérieures ou égales à 0. Dès qu'il y a une seule valeur négative, le résultat est erroné (c'est simplement une conséquence de la formule utilisée pour le calcul) et ne peut donc pas être utilisé comme les moyennes mobiles normales qui n'ont pas la restriction décrite.









