CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Root Mean Square - indicateur pour MetaTrader 5

Mladen Rakic | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
65
Note:
(9)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Je vérifiais si celle-ci existait en tant que fonction/indicateur autonome et comme je ne l'ai pas trouvée, la voici

The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.

Le RMS est également connu sous le nom demoyenne quadratique ( noté 𝑀 2 ).

Ce que vous devez savoir si vous voulez l'utiliser :

J'ai vu des implémentations de la moyenne quadratique en tant que moyenne mobile, mais il semble que les gens aient oublié de la comparer à d'autres moyennes.

La moyenne quadratique est égale à la moyenne mobile simple (SMA) lorsqu'elle est appliquée à un ensemble de valeurs toujours supérieures ou égales à 0.

Dès qu'il y a une seule valeur négative, le résultat est erroné (c'est simplement une conséquence de la formule utilisée pour le calcul) et ne peut donc pas être utilisé comme les moyennes mobiles normales qui n'ont pas la restriction décrite.




Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50398

MovingAverages.mqh Part II MovingAverages.mqh Part II

MovingAverages.mqh Part II Une version multi timeframe est disponible avec des couleurs pour l'orientation, pour les développeurs ou les traders rentables gratuitement. Offre sous conditions. D'autres indicateurs multi timeframe sont également disponibles.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

La classe CTemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Triple Exponential Moving Average (TEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.

IncDemaOnArray IncDemaOnArray

La classe CDemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Double Exponential Moving Average (DEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.

DinapoliTargets_Full DinapoliTargets_Full

Cette variante de l'indicateur DinapoliTargets_Full est pratique car elle peut être construite pour n'importe quelle barre du graphique et vous permet de voir l'image complète du comportement du marché par rapport aux niveaux de l'indicateur sur chaque barre.