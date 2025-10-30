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Индикаторы

MovingAverages.mqh Part I - индикатор для MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
21 код 83 темы 801 комментарий
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(11)
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MovingAverages.mqh Часть I

Версия для нескольких таймфреймов доступна бесплатно с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров.


Предложение на условиях.


Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.

MovingAverages.mqh Часть I by Wiliam210


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50246

Screenshots with keyboard key press Screenshots with keyboard key press

Снимайте широкоэкранные скриншоты, нажимая на клавиатуре горячую клавишу "s".

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