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MovingAverages.mqh Part I - индикатор для MetaTrader 5
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MovingAverages.mqh Часть I
Версия для нескольких таймфреймов доступна бесплатно с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров.
Предложение на условиях.
Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50246
Снимайте широкоэкранные скриншоты, нажимая на клавиатуре горячую клавишу "s".Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
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