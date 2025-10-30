CodeBaseSections
Indicateurs

MovingAverages.mqh Part I - indicateur pour MetaTrader 5

MoyennesMobiles.mqh Partie I

Une version multi timeframe est disponible gratuitement avec des couleurs pour l'orientation, pour les développeurs ou les traders rentables.


Offre sous conditions.


D'autres indicateurs multi timeframe sont également disponibles.

MovingAverages.mqh Partie I par Wiliam210


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50246

