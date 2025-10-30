L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.

La classe CDeMarkerOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori DeMarker da parte dei buffer di indicatori.

Le medie mobili sono inutili. In effetti, alcuni sostengono che il modo migliore per perdere denaro per un principiante siano le strategie di incrocio MA-Prezzo. Ma è possibile farle funzionare?

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.