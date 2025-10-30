CodeBaseSezioni
Indicatori

MovingAverages.mqh Part I - indicatore per MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(10)
Pubblicato:
MovingAverages.mqh Parte I

È disponibile gratuitamente una versione multi timeframe con colori per l'orientamento, per gli sviluppatori o per i trader più redditizi.


Offerta soggetta a condizioni.


Sono disponibili anche altri indicatori multi timeframe.

MovingAverages.mqh Parte I da Wiliam210


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50246

IncDeMarkerOnArray IncDeMarkerOnArray

La classe CDeMarkerOnArray è destinata al calcolo dei valori degli indicatori DeMarker da parte dei buffer di indicatori.

SL_ATR SL_ATR

L'indicatore costruisce zone di stoploss preferite per le posizioni long e short in qualsiasi momento.

Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality

Le medie mobili sono inutili. In effetti, alcuni sostengono che il modo migliore per perdere denaro per un principiante siano le strategie di incrocio MA-Prezzo. Ma è possibile farle funzionare?

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.