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MovingAverages.mqh Part I - MetaTrader 5脚本

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
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MovingAverages.mqh 第一部分

为开发人员或盈利交易者免费提供带颜色的多时间框架版本。


有条件提供。


还提供其他多时间框架指标。

移动平均线.mqh 第 I 部分 作者：Wiliam210


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50246

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