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MovingAverages.mqh Part I - MetaTrader 5脚本
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MovingAverages.mqh 第一部分
为开发人员或盈利交易者免费提供带颜色的多时间框架版本。
有条件提供。
还提供其他多时间框架指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50246
Screenshots with keyboard key press
按键盘上的 "s "热键截取宽屏截图Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
该 EA 演示了如何在包含文件的帮助下实施自己的对冲策略。
Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
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