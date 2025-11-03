このMT5用スクリプトの使い方： このスクリプトをダブルクリックしてください、

このスクリプトは、FOMC、NFP、RATE BANK、CPIなどのインパクトのあるニュースが速く動く2分前に使用します。





逆指値の買い注文と逆指値の売り注文を出します。





このスクリプトをクリックするか、スクリプトを右クリックし、Ctrl + 1を設定するだけで、大きなインパクトのあるニュースをフォローする準備ができます。





マーケットが方向転換した場合のストップロスとターゲットがあります。





おすすめ：





REDニュースのみに使用する。





ニュース後3分以内に買いストップと売りストップにタッチしなかった場合、市場の動きが速くなっていないため、買いストップと売りストップのポジションを削除し、次のニュースを待つ。