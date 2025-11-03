コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Trap News MT5 - MetaTrader 5のためのスクリプト

reza rahmad | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
reza rahmad
ビュー:
51
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
このMT5用スクリプトの使い方：

このスクリプトをダブルクリックしてください、

このスクリプトは、FOMC、NFP、RATE BANK、CPIなどのインパクトのあるニュースが速く動く2分前に使用します。

逆指値の買い注文と逆指値の売り注文を出します。

このスクリプトをクリックするか、スクリプトを右クリックし、Ctrl + 1を設定するだけで、大きなインパクトのあるニュースをフォローする準備ができます。

マーケットが方向転換した場合のストップロスとターゲットがあります。

おすすめ：

REDニュースのみに使用する。

ニュース後3分以内に買いストップと売りストップにタッチしなかった場合、市場の動きが速くなっていないため、買いストップと売りストップのポジションを削除し、次のニュースを待つ。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49864

