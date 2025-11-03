無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Trap News MT5 - MetaTrader 5のためのスクリプト
発行者:
reza rahmad
- ビュー:
- 51
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このMT5用スクリプトの使い方：
このスクリプトをダブルクリックしてください、
このスクリプトは、FOMC、NFP、RATE BANK、CPIなどのインパクトのあるニュースが速く動く2分前に使用します。
逆指値の買い注文と逆指値の売り注文を出します。
このスクリプトをクリックするか、スクリプトを右クリックし、Ctrl + 1を設定するだけで、大きなインパクトのあるニュースをフォローする準備ができます。
マーケットが方向転換した場合のストップロスとターゲットがあります。
おすすめ：
REDニュースのみに使用する。
ニュース後3分以内に買いストップと売りストップにタッチしなかった場合、市場の動きが速くなっていないため、買いストップと売りストップのポジションを削除し、次のニュースを待つ。
