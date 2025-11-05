皆さん、こんにちは、

これは「シンプルで効果的なブレイクアウト戦略」のアップデートです。このコードでは、プロップファーム・チャレンジのためのヘルパー関数をいくつか追加しました。

一般的に、プロップファーム・チャレンジをパスするには、3つの主な基準を満たす必要がある：

目標利益

1日の最大損失に違反していないこと

最大損失に違反していない

このコードでは、「目標利益」と「1日の最大損失に抵触しそう」をチェックする2つの関数を組み込み、すべてのポジションを自動的に決済し、保留中の注文をすべて削除しています。最大損失」については、あなたのストラテジーとリスク管理次第なので、このMQL5スクリプトでは触れません。

void ClearAll( string message) { Comment (message); for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket (i); trade.PositionClose(posTicket); } } bool isPassed() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) > PASS_CRITERIA; } bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct ( TimeCurrent (), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders = HistoryDealsTotal (); double PL = 0.0 ; for ( int i = orders - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { MqlDateTime deal_time; TimeToStruct ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ), deal_time); if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break ; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }

指定するパラメータは以下の通りです：

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------" ; input bool isChallenge = false ; input double PASS_CRITERIA = 110100 .; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500 .;

このスクリプトにある値が見つかるといいですね。

