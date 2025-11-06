コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Count consecutive no. of bull or bear bars - MetaTrader 5のためのスクリプト

ブルまたはベアバーの連続数をカウントするサンプルコード。ご自由にお使いください。



