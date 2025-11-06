無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 59
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この特定のエキスパートアドバイザーには、開発者がしばしば必要とする非常に便利なコードが含まれています。ほとんどの場合、最後に決済された取引が必要です。しかし、このEAでは任意のインデックスで取引を検索することができます。
アクティブな取引とは、未決注文ではなく成行注文のことです。
0を指定すると、直近の有効な取引を検索します。
1 を渡すと、その前の取引が検索されます。
シンボルとマジックナンバーに基づいて取引をフィルタリングできます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49615
Count consecutive no. of bull or bear bars
強気または弱気バーの連続数をカウントするサンプルコード。Click on the market chart to create a price alert
これはMetaTrader 5では初めてのことです。チャートをクリックして価格アラートを作成できます。
Trading Session Mapping
取引セッション名をブローカーサーバーの時間と現地時間に合わせるツールGet Nth Active Trade from the end in MT5
このEAはすべてのオープントレードをスキャンし、最後からn番目のトレードを表示します。