コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Biswarup Banerjee | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
59
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この特定のエキスパートアドバイザーには、開発者がしばしば必要とする非常に便利なコードが含まれています。ほとんどの場合、最後に決済された取引が必要です。しかし、このEAでは任意のインデックスで取引を検索することができます。

アクティブな取引とは、未決注文ではなく成行注文のことです。

0を指定すると、直近の有効な取引を検索します。

1 を渡すと、その前の取引が検索されます。

シンボルとマジックナンバーに基づいて取引をフィルタリングできます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49615

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

強気または弱気バーの連続数をカウントするサンプルコード。

Click on the market chart to create a price alert Click on the market chart to create a price alert

これはMetaTrader 5では初めてのことです。チャートをクリックして価格アラートを作成できます。

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

取引セッション名をブローカーサーバーの時間と現地時間に合わせるツール

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

このEAはすべてのオープントレードをスキャンし、最後からn番目のトレードを表示します。