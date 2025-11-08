ウィキペディアより引用：

幾何平均（きかへいきん、英: geometric mean）とは、数学において、有限の実数集合の中心傾向を示す平均値または平均値のことで、それらの値の積を用いる（それらの和を用いる算術平均とは異なる）。

幾何平均は多くの場合、その値が掛け合わされることを意図しているか、または指数関数的な性質を持っている数値の集合に使用される。0.5x（半分の速さ）と2x（2倍の速さ）の平均は1になる（つまり、全体としてはスピードアップしていない）。

幾何平均は、指数関数的成長（一定の比例成長）と変動成長の両方の比例成長を記述するために、算術平均よりも適切である。ビジネスでは、成長率の幾何平均は年平均成長率（CAGR）として知られている。期間にわたる成長の幾何平均は、同じ最終額をもたらす等価な一定の成長率をもたらす。







