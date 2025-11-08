Citation de Wikipédia :

En mathématiques, la moyenne géométrique est une moyenne qui indique la tendance centrale d'un ensemble fini de nombres réels en utilisant le produit de leurs valeurs (par opposition à la moyenne arithmétique qui utilise leur somme).

La moyenne géométrique est souvent utilisée pour un ensemble de nombres dont les valeurs sont destinées à être multipliées ensemble ou sont de nature exponentielle, comme un ensemble de chiffres de croissance : les valeurs de la population humaine ou les taux d'intérêt d'un investissement financier au fil du temps. Elle s'applique également à l'analyse comparative, où elle est particulièrement utile pour calculer les moyennes des ratios d'accélération : puisque la moyenne de 0,5x (deux fois plus rapide) et de 2x (deux fois plus rapide) sera de 1 (c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération globale).

La moyenne géométrique est plus appropriée que la moyenne arithmétique pour décrire la croissance proportionnelle, à la fois la croissance exponentielle (croissance proportionnelle constante) et la croissance variable ; dans le monde des affaires, la moyenne géométrique des taux de croissance est connue sous le nom de taux de croissance annuel composé (TCAC). La moyenne géométrique de la croissance sur plusieurs périodes donne le taux de croissance constant équivalent qui permettrait d'obtenir le même montant final.







** à utiliser tel quel ou à développer pour répondre à vos besoins

