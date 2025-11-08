Zitiert aus Wikipedia:

In der Mathematik ist das geometrische Mittel ein Mittelwert oder Durchschnitt, der die zentrale Tendenz einer endlichen Menge von reellen Zahlen angibt, indem er das Produkt ihrer Werte verwendet (im Gegensatz zum arithmetischen Mittel, das ihre Summe verwendet).

Das geometrische Mittel wird häufig für eine Reihe von Zahlen verwendet, deren Werte miteinander multipliziert werden sollen oder exponentieller Natur sind, wie z. B. eine Reihe von Wachstumszahlen: Werte der menschlichen Bevölkerung oder Zinssätze einer Finanzanlage im Laufe der Zeit. Es wird auch beim Benchmarking verwendet, wo es besonders nützlich ist, um Mittelwerte von Beschleunigungsverhältnissen zu berechnen: Der Mittelwert von 0,5x (halb so schnell) und 2x (doppelt so schnell) ist 1 (d. h. insgesamt keine Beschleunigung).

Das geometrische Mittel eignet sich besser als das arithmetische Mittel zur Beschreibung des proportionalen Wachstums, sowohl des exponentiellen Wachstums (konstantes proportionales Wachstum) als auch des schwankenden Wachstums; in der Wirtschaft ist das geometrische Mittel der Wachstumsraten als durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) bekannt. Das geometrische Mittel des Wachstums über Perioden hinweg ergibt die äquivalente konstante Wachstumsrate, die den gleichen Endbetrag ergeben würde.







