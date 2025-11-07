コードベースセクション
Get Nth Active Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート

この特定のエキスパートアドバイザーには、開発者がしばしば必要とする非常に便利なコードが含まれています。ほとんどの場合、最後にアクティブになった取引が必要です。しかし、このEAでは任意のインデックスで取引を検索することができます。

有効な取引とは、未決注文ではなく成行注文のことです。

0を指定すると、直近のアクティブな取引を検索します。

1 を渡すと、その前の取引が検索されます。

シンボルとマジックナンバーに基づいて取引をフィルタリングできます。


