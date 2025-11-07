無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Get Nth Active Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 51
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この特定のエキスパートアドバイザーには、開発者がしばしば必要とする非常に便利なコードが含まれています。ほとんどの場合、最後にアクティブになった取引が必要です。しかし、このEAでは任意のインデックスで取引を検索することができます。
有効な取引とは、未決注文ではなく成行注文のことです。
0を指定すると、直近のアクティブな取引を検索します。
1 を渡すと、その前の取引が検索されます。
シンボルとマジックナンバーに基づいて取引をフィルタリングできます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49611
