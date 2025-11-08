引自维基百科：

在数学中，几何平均数是一种均值或平均数，它通过使用一组有限实数的数值乘积（而不是使用其总和的算术平均数）来表示其中心趋势。

几何平均数常用于一组数值相乘或具有指数性质的数字，如一组增长数字：人口数值或金融投资的长期利率。几何平均数也适用于基准测试，尤其适用于计算加速比的平均值：因为 0.5 倍（快一半）和 2 倍（快两倍）的平均值都是 1（即总体上没有加速）。

几何平均数比算术平均数更适合描述比例增长，包括指数增长（恒定比例增长）和变化增长；在商业中，增长率的几何平均数称为复合年增长率 (CAGR)。各期增长的几何平均数可得出等效的恒定增长率，从而产生相同的最终数额。







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