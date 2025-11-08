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В математике среднее геометрическое - это среднее или среднее, которое указывает на центральную тенденцию конечного набора реальных чисел, используя произведение их значений (в отличие от среднего арифметического, которое использует их сумму).

Среднее геометрическое часто используется для набора чисел, значения которых должны быть перемножены вместе или являются экспоненциальными по своей природе, например, набор цифр роста: значения человеческой популяции или процентные ставки по финансовым инвестициям с течением времени. Оно также применяется в бенчмаркинге, где особенно полезно для вычисления средних значений коэффициентов ускорения: так как среднее значение 0,5x (в два раза быстрее) и 2x (в два раза быстрее) будет равно 1 (т. е. общее ускорение отсутствует).

Среднее геометрическое более подходит, чем среднее арифметическое, для описания пропорционального роста, как экспоненциального (постоянный пропорциональный рост), так и изменяющегося; в бизнесе среднее геометрическое темпов роста известно как среднегодовой темп роста (CAGR). Среднее геометрическое значение роста по периодам дает эквивалентный постоянный темп роста, который даст ту же конечную сумму.







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