Citato da Wikipedia:

In matematica, la media geometrica è una media che indica la tendenza centrale di un insieme finito di numeri reali utilizzando il prodotto dei loro valori (al contrario della media aritmetica che utilizza la loro somma).

La media geometrica viene spesso utilizzata per un insieme di numeri i cui valori sono destinati a essere moltiplicati tra loro o sono di natura esponenziale, come ad esempio un insieme di cifre di crescita: i valori della popolazione umana o i tassi di interesse di un investimento finanziario nel tempo. Si applica anche al benchmarking, dove è particolarmente utile per calcolare le medie dei rapporti di velocizzazione: poiché la media di 0,5x (la metà più veloce) e 2x (il doppio più veloce) sarà 1 (cioè nessuna velocizzazione complessiva).

La media geometrica è più appropriata della media aritmetica per descrivere la crescita proporzionale, sia quella esponenziale (crescita proporzionale costante) che quella variabile; nel mondo degli affari la media geometrica dei tassi di crescita è nota come tasso di crescita annuale composto (CAGR). La media geometrica dei tassi di crescita per periodi produce l'equivalente tasso di crescita costante che produrrebbe lo stesso importo finale.







