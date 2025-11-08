거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
위키백과에서 인용:
수학에서 기하평균은 유한한 실수 집합의 중심 경향을 나타내는 평균 또는 평균으로, 값의 합을 사용하는 산술평균과 달리 값의 곱을 사용합니다(산술평균과 반대).
기하평균은 인구수나 시간 경과에 따른 금융 투자 이자율 등의 성장률과 같이 값을 곱해야 하거나 본질적으로 기하급수적인 숫자 집합에 자주 사용됩니다. 0.5배(절반 속도)와 2배(2배 속도)의 평균은 1(즉, 전체적으로 속도가 빨라지지 않음)이 되므로 속도 향상 비율을 계산하는 데 특히 유용한 벤치마킹에도 적용될 수 있습니다.
기하평균은 기하급수적 성장(일정한 비례 성장)과 변화하는 성장 모두에서 비례 성장을 설명하는 데 산술 평균보다 더 적합하며, 비즈니스에서 성장률의 기하평균은 연평균 성장률(CAGR)로 알려져 있습니다. 기간에 따른 성장률의 기하평균은 동일한 최종 금액을 산출할 수 있는 동등한 일정한 성장률을 산출합니다.
