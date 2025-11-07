このツールは、24時間時計の各時間の横に正しい取引セッションをマッピングする視覚的な支援です。セッション名とブローカーのサーバー時間に関連する時間がリンクされ、その横にお客様のコンピュータのローカル時間が表示されます。

時間によって、現在アクティブなセッション（またはセッションの重複）が黄色のテキストで表示されます。

どのセッションが現在アクティブで、どのセッションが（サーバー時間に関連して）重なっているかについての混乱を緩和することができます。







