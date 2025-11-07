コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Trading Session Mapping - MetaTrader 5のためのスクリプト

Conor Mcnamara | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
52
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このツールは、24時間時計の各時間の横に正しい取引セッションをマッピングする視覚的な支援です。セッション名とブローカーのサーバー時間に関連する時間がリンクされ、その横にお客様のコンピュータのローカル時間が表示されます。

時間によって、現在アクティブなセッション（またはセッションの重複）が黄色のテキストで表示されます。

どのセッションが現在アクティブで、どのセッションが（サーバー時間に関連して）重なっているかについての混乱を緩和することができます。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64546

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

このEAは、終了したすべての取引をスキャンし、最後からn番目の取引を表示します。

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

強気または弱気バーの連続数をカウントするサンプルコード。

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

このEAはすべてのオープントレードをスキャンし、最後からn番目のトレードを表示します。

Geometric Moving Average Geometric Moving Average

幾何学的移動平均のMQL5バージョン。