記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trading Session Mapping - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 52
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このツールは、24時間時計の各時間の横に正しい取引セッションをマッピングする視覚的な支援です。セッション名とブローカーのサーバー時間に関連する時間がリンクされ、その横にお客様のコンピュータのローカル時間が表示されます。
時間によって、現在アクティブなセッション（またはセッションの重複）が黄色のテキストで表示されます。
どのセッションが現在アクティブで、どのセッションが（サーバー時間に関連して）重なっているかについての混乱を緩和することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64546
