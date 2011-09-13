CodeBaseРазделы
DailyPivot Shift - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3636
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор DailyPivot_Shift отличается от обычного DailyPivot индикатора тем, что основные уровни могут быть рассчитаны со сдвигом начала дня. Таким образом можно рассчитать уровни на основании локального, а не серверного времени, например, GMT-8. Также данный индикатор не учитывает информацию о субботних и воскресных котировках при построении уровней в понедельник.

Pivot Point (PP) это точка равновесия - уровень, к которому тяготеет цена в течении дня. Имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, - можно вычислить 13 уровней для более мелких таймфремов: точка равновесия, 6 уровней сопротивления и 6 уровней поддержки. Данные уровни называются опорными точками.

Опорные точки позволяют легко определить изменение направления малого тренда. Наиболее важны три значения - уровни точки равновесия, Resistance1 (RES1.0) и Support1 (SUP1.0). При движении цены между этими значениями часто видны паузы в движении, иногда даже возврат.

Таким образом индикатор DailyPivot:

  • предсказывает диапазон колебаний цен;
  • показывает, где цена может остановиться;
  • показывает возможные точки изменения направления движения цены.

Если рынок в текущий день открывается над точкой равновесия, то это является сигналом для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже точки равновесия, то текущий день является благоприятным для открытия коротких позиций.

Техника использования опорных точек заключается в отслеживании возможности разворотов или пробоев при столкновении цены с уровнями сопротивления RES1.0 или поддержки SUP1.0. К моменту, когда цена достигает уровней RES2.0, RES3.0 или SUP2.0, SUP3.0, рынок, как правило, бывает перекупленным или перепроданным, так что эти уровни используются по большей части в качестве уровней выхода.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.07.2006.

Индикатор DailyPivotShift

