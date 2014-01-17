加入我们粉丝页
DailyPivot Shift - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1656
真实作者:
MetaQuotes
DailyPivot_Shift 指标和普通 DailyPivot 指标不同, 因为主要水平可以根据日期起点转换进行计算. 这样, 就可以根据本地时间而不是服务器时间, 例如, GMT-8 来计算这些水平. 而且, 此指标在星期一生成水平线时, 不考虑星期六和星期天的报价.
轴点 (PP) 是平衡点 - 一个当日之内的价格吸引点. 根据前一天的三个数值: 最高价, 最低价和收盘价, 可以计算出13个小周期的水平: 平衡点, 6个阻力水平和6个支撑水平. 这些水平称为检查点. 检查点可以用于简单地确定小趋势的方向. 3个数值是最重要的 - 平衡点水平, 阻力1 (RES1.0) 和支撑1 (SUP1.0). 移动中的暂停, 甚至回滚, 当价格在这些数值之间移动时很常见.
在这种情况下,DailyPivot 指标:
- 预测价格的变动范围;
- 展示可能的价格停顿点;
- 展示可能的价格反转点.
如果当天的市场开盘价高于平衡点, 是建立买入仓位的信号. 如果当天市场开盘价低于平衡点, 当天更适合建立卖出仓位.
检查点方法也可以监控到, 价格达到阻力水平 RES1.0 或支撑水平 SUP1.0时发生反转或者突破. 在价格达到 RES2.0, RES3.0 or SUP2.0, SUP3.0 水平之前, 市场会呈现超买或超卖状态, 所以这些水平经常做为退出水平.
本指标首先于2006年7月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/492
