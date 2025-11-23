L'indicateur MPC construit un canal simple par extrema pour la période. Conçu pour un contrôle visuel supplémentaire du système de trading (rupture de canal) basé sur l'indicateur HighestLowestRange (HLR).

L'indicateur HighestLowestRange (HLR) détermine la position relative du prix dans la fourchette maximum - minimum pour X barres. Si le cours se situe en bas de la fourchette (nouveau minimum), la valeur de l'indicateur est 0, si le cours se situe en haut de la fourchette (nouveau maximum), la valeur de l'indicateur est 1 (ou 100%).