CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Harmonic Moving Average - indicatore per MetaTrader 5

Sardion Maranatha | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Quoted from Investopedia

Cos'è la media armonica?

La media armonica è una media numerica calcolata dividendo il numero di osservazioni, o voci della serie, per il reciproco di ciascun numero della serie. La media armonica è quindi il reciproco della media aritmetica dei reciproci.




Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49004

MPC MPC

L'indicatore MPC costruisce un semplice canale di estremi per il periodo. Progettato per un ulteriore controllo visivo del sistema di trading (breakout del canale) basato sull'indicatore HighestLowestRange (HLR).

HLR HLR

L'indicatore HighestLowestRange (HLR) determina la posizione relativa del prezzo all'interno dell'intervallo massimo - minimo per X barre. Se il prezzo si trova nella parte inferiore dell'intervallo (nuovo minimo), il valore dell'indicatore è 0, se il prezzo si trova nella parte superiore dell'intervallo (nuovo massimo), il valore dell'indicatore è 1 (o 100%).

YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

La strategia dell'incrocio di due medie mobili è una delle strategie di trading più comuni nel mercato finanziario. Si basa sull'utilizzo di due medie mobili (solitamente a lungo e a breve termine) e segnala l'ingresso in una posizione in base al loro incrocio.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.