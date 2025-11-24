DLL (projet VC++ 2010) pour travailler avec le mappage de la mémoire.

Exemple d'utilisation d'une DLL pour travailler avec des fonctions de mappage de fichiers. Dans cet exemple, le conseiller expert lancé crée un fichier virtuel dans la mémoire et commence à mettre à jour la cotation du symbole dans ce fichier. Lorsque des conseillers experts sont lancés sur d'autres terminaux, ils ouvrent le fichier créé et commencent à y mettre à jour leurs cotations. Ainsi, les conseillers experts échangent leurs cotations par le biais d'un fichier commun.