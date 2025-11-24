Rejoignez notre page de fans
Simple_Session_Changement_de_prix - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur le plus simple montre sur le symbole actuel la variation du prix en % depuis l'ouverture de la séance de négociation. Si le cours actuel a augmenté par rapport au cours d'ouverture de la séance de bourse, la valeur est affichée en positif, et s'il a baissé, elle est négative. L'indicateur est conçu comme une inscription dans la partie inférieure droite du graphique de prix du symbole actuel.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48933
