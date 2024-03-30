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Simple_Session_Price_Change - индикатор для MetaTrader 5
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Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии. Если текущая цена пошла вверх относительно цены открытия торговой сессии, то значение отображается положительное, а если вниз, то отрицательное. Индикатор выполнен в виде надписи в правой нижней части ценового графика текущего символа.
Версия индикатора https://www.mql5.com/ru/code/25465 для MT5Comment
Простая замена комментария. Работает в тестере в 50 раз быстрее, чем стандартная функция.
Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.Second Bars
Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм.