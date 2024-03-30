Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.

Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм.