L'indicatore più semplice che mostra sul simbolo corrente la variazione di prezzo in % dall'apertura della sessione di trading. Se il prezzo corrente è salito rispetto al prezzo di apertura della sessione di trading, il valore viene visualizzato in positivo, mentre se è sceso è negativo. L'indicatore è disegnato come una scritta nella parte inferiore destra del grafico del prezzo del simbolo corrente.







