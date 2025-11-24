CodeBaseSezioni
Cambio_di_prezzo_di_sessione_semplice - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore più semplice che mostra sul simbolo corrente la variazione di prezzo in % dall'apertura della sessione di trading. Se il prezzo corrente è salito rispetto al prezzo di apertura della sessione di trading, il valore viene visualizzato in positivo, mentre se è sceso è negativo. L'indicatore è disegnato come una scritta nella parte inferiore destra del grafico del prezzo del simbolo corrente.



    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48933

