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简单会话价格更改 - MetaTrader 5脚本

MrBrooklin
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最简单的指标，显示当前符号自交易时段开盘以来的价格变化百分比。如果当前价格相对于交易时段的开盘价上涨，则显示正值；如果下跌，则显示负值。该指标设计为当前符号价格图表右下方的题词。



    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48933

    YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

    两条移动平均线交叉策略是金融市场最常见的交易策略之一。它的基础是使用两条移动平均线（通常是长期和短期移动平均线），并根据它们的交叉发出进场信号。

    Harmonic Moving Average Harmonic Moving Average

    调和移动平均线的 MQL5 版本

    iForexSessions iForexSessions

    重点介绍外汇市场会议（悉尼、东京、伦敦、纽约）。

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