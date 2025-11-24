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最简单的指标，显示当前符号自交易时段开盘以来的价格变化百分比。如果当前价格相对于交易时段的开盘价上涨，则显示正值；如果下跌，则显示负值。该指标设计为当前符号价格图表右下方的题词。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48933
YY_Cross_2_Ma
两条移动平均线交叉策略是金融市场最常见的交易策略之一。它的基础是使用两条移动平均线（通常是长期和短期移动平均线），并根据它们的交叉发出进场信号。Harmonic Moving Average
调和移动平均线的 MQL5 版本
iForexSessions
重点介绍外汇市场会议（悉尼、东京、伦敦、纽约）。包含创建图形对象示例函数的脚本
该脚本提供了一套用于创建所有标准图形对象的函数，供您在开发过程中使用。脚本中提供的函数可以 "按原样 "使用，也可以根据您的要求进行修改。